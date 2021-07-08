Экс-арбитр Вилков прокомментировал спорное пенальти в матче Англия - Дания
Фото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен
Экс-арбитр Михаил Вилков прокомментировал пенальти, назначенное в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы (2:1 доп.время).
"В России бы за такой пенальти отправили судью и сидящего на ВАР на детектор лжи, а потом на пенсию с формулировкой: утрата доверия. Но это в России, а в Европе все по-другому. Сейчас все успокоится, а осенью этого арбитра мы увидим в ЛЧ.
Естественно, пенальти не было. ВАР видит, что есть контакт, поэтому не вмешивается. Такова инструкция, но по духу игры ВАР должен был позвать арбитра на просмотр.
Про какую-то предвзятость не хочется говорить. Ошибаются все! А я призываю все российские клубы успокоиться и дать спокойно работать! Ошибаются не только российские судьи, но и зарубежные! Нужно дать спокойно работать, а не истерить. Ошибки всегда будут", – сказал Вилков.
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