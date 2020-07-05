Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый

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Экс-арбитр заявил, что "Реал" в матче с "Атлетиком" пробивал чистое пенальти, однако в ворота мадридцев также должны были назначить 11-метровый

Экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес разобрал спорные эпизоды матча "Атлетик" - "Реал" (0:1).

Отметим, что речь идет о пенальти, которое забили "сливочные", а также о моменте когда арбитр матча Хосе Луис Гонсалес Гонсалес не поставил пенальти в ворота мадридского клуба.

"Реал" пробивал чистое пенальти. Футболист хозяев наступил на ногу Марсело за несколько секунд до контакта с мячом. Вне всяких сомнений - это пенальти.

Что касается эпизода у ворот "Реала", это тоже пенальти. В футболе намерение футболиста не имеет значения. В то время, когда я еще работал, я бы не обратил на это внимания, однако, по действующим правилам, придерживаясь буквы закона, это пенальти.

Видеоассистент сказал, что у Рамоса не было намерения сфолить, но это не имеет значения. Понятие "намерение" вычеркнуто из правил, так что это тоже пенальти", - приводит слова Итурральде Гонсалеса AS.

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