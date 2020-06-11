Экс-арбитры Де Блекере и Штарк будут работать в РФС
Бывшие арбитры ФИФА Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в новосозданную экспертно-судейскую комиссию РФС.
"В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты - Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе ЭСК", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
Стоит отметить, что оба рефери имеют колоссальный международный опыт - они обслуживали матчи Чемпионатов Мира и Европы, а также еврокубков.
Напомним, что ранее на должность главы судейского корпуса РФС был назначен венгр Виктор Кашшаи.
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