Экс-арбитры Де Блекере и Штарк будут работать в РФС

Бывшие арбитры ФИФА Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк вошли в новосозданную экспертно-судейскую комиссию РФС.

"В комиссию вошли восемь человек, в том числе иностранные эксперты - Франк Де Блекере и Вольфганг Штарк, которые добились больших успехов в судейской профессии. Мы уверены, что их опыт будет востребован в работе ЭСК", - сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Стоит отметить, что оба рефери имеют колоссальный международный опыт - они обслуживали матчи Чемпионатов Мира и Европы, а также еврокубков.

Напомним, что ранее на должность главы судейского корпуса РФС был назначен венгр Виктор Кашшаи.

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