Экс-боксёр Валуев обратился к игрокам "Зенита"

Бывший боксёр Николай Валуев, который является болельщиком "Зенита", обратился к игрокам питерской команды.

"У "Зенита" должна появиться команда, которая будет играть от ножа. И только потом думать о миллионных зарплатах. Это касается и игроков, и тренеров. Механизм-то единый. Ребята, вы получаете миллионы! О таких деньгах многие только мечтать могут. За такую сумму рвите этот стадион так, чтобы ошмётки травы летели во все стороны. А то развели тут Санта-Барбару, слов нет" - сказал Валуев.

Отметим, что за 5 туров до завершения чемпионата России "Зенит" занимает пятое место в турнирной таблице первенства, имея один матч в запасе.

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