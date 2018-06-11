Экс-чемпион Англии может заплатить за игрока "Локомотива" 17 миллионов евро

Теги лестер ситилокомотив москвасоломон кверквелия

Экс-чемпион Англии может заплатить за игрока "Локомотива" 17 миллионов евро

"Лестер" проявляет интерес к грузинскому защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно за 17 миллионов евро. Сам игрок не прочь перебраться в АПЛ, но главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин не хочет расставаться с ним перед Лигой Чемпионов.

В минувшем сезоне 26-летний Кверквелия провел за "Локомотив" 41 матч и забил 3 гола.

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