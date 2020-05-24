Экс-чемпион Франции Леполь скончался в результате ДТП
Бывший игрок "Осера", "Сент-Этьена" и ряда других французских клубов Фабрис Леполь скончался в результате аварии. Спортсмену было 43 года.
В результате дорожно-транспортного, происшествия Леполь получил травмы несовместимые с жизнь. Представители "Осера" выразили соболезнования и попрощались со своим бывшим воспитанником.
В составе "Осера" Леполь выиграл французскую Лигу 1 в сезоне-1995/96.
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