Экс-чемпион Франции Леполь скончался в результате ДТП

Бывший игрок "Осера", "Сент-Этьена" и ряда других французских клубов Фабрис Леполь скончался в результате аварии. Спортсмену было 43 года.

В результате дорожно-транспортного, происшествия Леполь получил травмы несовместимые с жизнь. Представители "Осера" выразили соболезнования и попрощались со своим бывшим воспитанником.

В составе "Осера" Леполь выиграл французскую Лигу 1 в сезоне-1995/96.

А еще: "Аякс" назвал "Барселоне" цену на Николаса Тальяфико| http://soccernews.ru