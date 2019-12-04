Экс-чемпион мира по боксу назвал победителя в гипотетическом бою Кейн - Обамеянг
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн смог бы победить в ринге форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Это сложный вопрос, но я выберу Кейна", - приводит слова Джошуа ВВС.
Выбор боксера развеселил Обамеянга, который прокомментировал его слова следующим образом: "Я разочарован, здоровяк", - прикрепив к посту смайлики.
Также Джошуа выбрал победителя в гипотетическом бою между нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом и форвардом дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.
"Рэшфорд. Он воспитанник "Манчестер Юнайтед", - сказал боец.
7 декабря Джошуа встретится в реванше с мексиканцем Энди Руисом, которому он проиграл в чемпионском бою летом.
.@anthonyfjoshua has settled some of football's biggest beefs!— BBC Sport (@BBCSport) December 3, 2019
Who'd win in the ring between @Aubameyang7 and @HKane? AJ decides.
Catch his fight with Andy Ruiz Jr on @5liveSport on Saturday at 8pm GMT! pic.twitter.com/xLP2seBuMO
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|Челси
|14
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|Кристал Пэлас
|15
|21
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
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|Борнмут
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|13
|Вест Хэм Юнайтед
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Астон Вилла
|14
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
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|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
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|Норвич Сити
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|Уотфорд
|14
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