Экс-чемпион мира по боксу назвал победителя в гипотетическом бою Кейн - Обамеянг

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Экс-чемпион мира по боксу назвал победителя в гипотетическом бою Кейн - Обамеянг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн смог бы победить в ринге форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Это сложный вопрос, но я выберу Кейна", - приводит слова Джошуа ВВС.

Выбор боксера развеселил Обамеянга, который прокомментировал его слова следующим образом: "Я разочарован, здоровяк", - прикрепив к посту смайлики.

Также Джошуа выбрал победителя в гипотетическом бою между нападающим "Манчестер Юнайтед" Маркусом Рэшфордом и форвардом дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

"Рэшфорд. Он воспитанник "Манчестер Юнайтед", - сказал боец.

7 декабря Джошуа встретится в реванше с мексиканцем Энди Руисом, которому он проиграл в чемпионском бою летом.

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