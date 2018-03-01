Экс-чемпион России продается на Avito



Сайт объявлений Avito опубликовал лот о продаже прав на футбольный клуб "Алания".

Предлагается печать, устав, расчeтный счeт, почтовые ящики, фирменный стиль, страницы в социальных сетях и товарный знак клуба.

Стоит отметить, что "Алания" является чемпионом России-1995.

Летом 2016 года клуб был расформирован и на его базе была создана новая команда "Спартак", которая сейчас выступает во второй лиге.

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