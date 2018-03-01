Экс-чемпион России продается на Avito

Теги алания владикавказ

Экс-чемпион России продается на Avito
Сайт объявлений Avito опубликовал лот о продаже прав на футбольный клуб "Алания".

Предлагается печать, устав, расчeтный счeт, почтовые ящики, фирменный стиль, страницы в социальных сетях и товарный знак клуба.

Стоит отметить, что "Алания" является чемпионом России-1995.

Летом 2016 года клуб был расформирован и на его базе была создана новая команда "Спартак", которая сейчас выступает во второй лиге.

Не пропустите: Райола назвал трансферную стоимость Балотелли. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Арсенал Тула 20 25
9 Урал 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов