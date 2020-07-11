Экс-член совета директоров "Барселоны" жёстко высказался о судействе в матчах "Реала"

Бывший член совета директоров "Барселоны" Тони Фрейша остался недоволен назначением пенальти в пользу "Реала" в матче 35-го тура Примеры против "Алавеса" (2:0).

"Едва ли там был контакт, к тому же это произошло за пределами штрафной площади. И VAR не пересматривал эпизод. Всё схвачено и схвачено хорошо. Но хуже всего то, что они радуются тому, чем занимаются всю жизнь", - написал Фрейша в твиттере.

"Реал" опережает "Барсу" на четыре очка за три тура до завершения чемпионата.

"Сливочные" забивали победные голы с пенальти в трёх последних матчах Примеры подряд.

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