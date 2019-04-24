Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии"

Бывшая девушка полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Юлия Евтух рассказала о своих отношениях с футболистом.

"Пашка очень классно умеет заливать в уши, то есть врать. А я ему верила. Однажды уехала на каникулы на неделю. И вот возвращаюсь, Мамаев встречает в аэропорту с букетом роз. Приехали домой. У нас в гостиной пол был выложен белоснежным кафелем, мебель тоже светлых тонов - вдруг замечаю везде черные волосы, прямо клоками валяются. У меня сердце упало. Спросила: "У нас что, кто-то был?" Пашка начал юлить: "Это же твои волосы, просто я не прибирался тут неделю!"

Зашла в ванную - там на шампунях, маслах все крышечки открыты, духи мои наполовину использованы. И он сознался, что да, с ним жила девушка. А ведь в квартире повсюду наши общие с Пашей фотографии, мои вещи! Тем не менее тот факт, что мужчина не одинок, дамочку совершенно не смутил.

Позже общие друзья показали фото этой барышни. Некая Виктория, старше Пашки лет на десять. Рассказали, что она сопровождала Мамаева даже на сборы. При том, что меня-то он никогда не брал, говорил, что там спортивный режим, дисциплина.

Уже позже приятельница просветила меня, что за футболистами ездят так называемые охотницы. Во время сборов селятся в соседних отелях, знакомятся, приезжают по первому зову, готовые воплотить любые фантазии. Дисциплина - да, безусловно. На тренировках. Но ведь ночью никто не будет следить, чем занимаются взрослые мальчики", - приводят слова Евтух российские СМИ.

В данный момент 30-летний Мамаев находится в СИЗО "Бутырка".

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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