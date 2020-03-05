Экс-директор "Анжи" прокомментировал конфликт между фанатами "Ахмата" и "Зенита"

Экс-директор "Анжи" Олег Флегонтов высказался о конфликте между фанатами грозненского клуба и "Зенита" в матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает "Спорт день за днем".

Напомним, встречу едва не закончили досрочно из-за потасовки болельщиков.



"Чечня - это особый регион, даже от Дагестана отличается. Когда я работал в "Анжи", к нам приезжали питерские болельщики, но в тот момент они торс не оголяли. Если мы приезжаем в гости, в ту же Чечню, то правильно вести себя так, как там принято. Это ни плохо, ни хорошо. Я, естественно, осуждаю, что болельщики побежали к гостевому сектору. Я не поддерживаю любое насилие. Но наверное оголять торс было не обязательно", - сказал Флегонтов.

По итогам этого матча "Зенит" в овертаймах одолел "Ахмат" и в полуфинале Кубка России сыграет со "Спартаком".

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