Экс-директор "Анжи" прокомментировал конфликт между фанатами "Ахмата" и "Зенита"
Экс-директор "Анжи" Олег Флегонтов высказался о конфликте между фанатами грозненского клуба и "Зенита" в матче 1/4 финала Кубка России. Об этом сообщает "Спорт день за днем".
Напомним, встречу едва не закончили досрочно из-за потасовки болельщиков.
"Чечня - это особый регион, даже от Дагестана отличается. Когда я работал в "Анжи", к нам приезжали питерские болельщики, но в тот момент они торс не оголяли. Если мы приезжаем в гости, в ту же Чечню, то правильно вести себя так, как там принято. Это ни плохо, ни хорошо. Я, естественно, осуждаю, что болельщики побежали к гостевому сектору. Я не поддерживаю любое насилие. Но наверное оголять торс было не обязательно", - сказал Флегонтов.
По итогам этого матча "Зенит" в овертаймах одолел "Ахмат" и в полуфинале Кубка России сыграет со "Спартаком".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15