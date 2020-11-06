Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб"

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Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб"

Российский полузащитник Алексей Миранчук находился в сфере интересов "Барселоны", об этом заявил бывший спортивный директор каталонского клуба Арьедо Брайда.

"Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейской арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила "Барселона", за годы моей работы там.

Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остаётся самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию", - сказал Брайда.

Напомним, что в сентябре 25-летнего Миранчука купила "Аталанта" за 14,5 миллионов евро. Однако в составе бергамской команды хавбек пока практически не играет - один выход на замену с начала сезона.

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