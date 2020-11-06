Экс-директор "Барселоны": "Алексей Миранчук присутствовал в списке игроков, за которыми следил клуб"
Российский полузащитник Алексей Миранчук находился в сфере интересов "Барселоны", об этом заявил бывший спортивный директор каталонского клуба Арьедо Брайда.
"Я хорошо знаю Алексея Миранчука и считаю его отличным игроком. Я следил за ним в течение последних двух лет во время его матчей на европейской арене, его выступления всегда оставляли приятное впечатление, и фактически его имя присутствовало в списке игроков, за которыми следила "Барселона", за годы моей работы там.
Я считаю, что он, с его стилем игры, может адаптироваться к чемпионату Италии, даже если учесть, что Италия остаётся самой сложной лигой в Европе, потому что все тренеры очень много внимания уделяют тактике, и даже маленькие клубы имеют отличную игровую организацию", - сказал Брайда.
Напомним, что в сентябре 25-летнего Миранчука купила "Аталанта" за 14,5 миллионов евро. Однако в составе бергамской команды хавбек пока практически не играет - один выход на замену с начала сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14