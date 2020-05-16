Экс-директор "Барселоны" Фернандес рассказал, что думает о Месси

2 Теги барселоналионель месси

Экс-директор "Барселоны" Фернандес рассказал, что думает о Месси

Экс-директор "Барселоны" Роберто Фернандес рассказал, что думает о капитане каталонского клуба Лионеля Месси.

"Месси берет на себя столько, сколько нужно. Он очень умный. Умнее, чем многие думают.Важно, чтобы в "Барселоне" ему было комфортно. Если ему будет хорошо, остальное будет складываться нормально", - передает слова Фернандеса Las Provincias.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Месси рассказал о своём физическом состоянии. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Многие думают,что он аутист.Если он чуть умнее , тогда ладно ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ему действительно хорошо ... с таким контрактом ... А вот некогда великому клубу не очень ... Хе-хе ...

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