Экс-директор "Барселоны" Фернандес рассказал, что думает о Месси

Экс-директор "Барселоны" Роберто Фернандес рассказал, что думает о капитане каталонского клуба Лионеля Месси.

"Месси берет на себя столько, сколько нужно. Он очень умный. Умнее, чем многие думают.Важно, чтобы в "Барселоне" ему было комфортно. Если ему будет хорошо, остальное будет складываться нормально", - передает слова Фернандеса Las Provincias.

До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

Не пропустите: Месси рассказал о своём физическом состоянии. | http://soccernews.ru