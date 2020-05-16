Экс-директор "Барселоны" Фернандес рассказал, что думает о Месси
Экс-директор "Барселоны" Роберто Фернандес рассказал, что думает о капитане каталонского клуба Лионеля Месси.
"Месси берет на себя столько, сколько нужно. Он очень умный. Умнее, чем многие думают.Важно, чтобы в "Барселоне" ему было комфортно. Если ему будет хорошо, остальное будет складываться нормально", - передает слова Фернандеса Las Provincias.
До вынужденного перерыва Месси провёл за "Барсу" в текущем сезоне 31 игру, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.
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|Гранада
|19
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|20
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|15
|Реал Вальядолид
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|20
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|Мальорка
|20
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|Эспаньол
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