Экс-директор "Барселоны" оценил перспективы Суареса в "Ювентусе"

Бывший спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда поделился мнением о возможном переходе уругвайского нападающего каталонского клуба Луиса Суареса в туринский "Ювентус".

"Суарес – боец. Своим боевым духом он заражает партнеров по команде. Он обладает достаточно сильным характером, чтобы выступать за "Ювентус". Если у него будет достаточно мотивации, он станет сильным приобретением для команды. Уверен, что у него не будет проблем с Роналду. Они оба являются прирожденными победителями", - приводит слова Брайды Goal.com.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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