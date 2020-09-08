Экс-директор "Барселоны" оценил перспективы Суареса в "Ювентусе"

Теги барселонаювентуслуис суарес

Экс-директор "Барселоны" оценил перспективы Суареса в "Ювентусе"

Бывший спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда поделился мнением о возможном переходе уругвайского нападающего каталонского клуба Луиса Суареса в туринский "Ювентус". 

"Суарес – боец. Своим боевым духом он заражает партнеров по команде. Он обладает достаточно сильным характером, чтобы выступать за "Ювентус". Если у него будет достаточно мотивации, он станет сильным приобретением для команды. Уверен, что у него не будет проблем с Роналду. Они оба являются прирожденными победителями", - приводит слова Брайды Goal.com.

Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"

Диего Перотти отказался от перехода в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов