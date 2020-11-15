Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"
Экс-директор "Барселоны" Хавьер Бордас сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе в 2017 году мог оказаться в каталонском клубе.
"Когда мы работали над трансфером Усмана Дембеле, агент Хосеп Мария Мингелла связался с нами и сообщил, что Мбаппе доступен для перехода. Я обсудил это с Бартомеу, и он сказал мне посмотреть на футболиста.
Я связался с отцом Мбаппе, и он меня заверил, что они не планируют уходить в "Реал", так как там были Криштиану, Бензема и Бэйл. Он отметил, что вместо этого Мбаппе может перебраться в "Барсу", потому что ушел Неймар.
Президент "Монако" хотел, чтобы Мбаппе перешел в "Барсу", чтобы не усиливать ПСЖ. Его можно было приобрести за 100 миллионов евро. Однако руководство клуба остановило выбор на Дембеле. Они объясняли это тем, что Мбаппе играет сам за себя, а Дембеле - на команду. А поскольку ушел Неймар, клуб захотел подписать вингера вместо форварда", - приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14