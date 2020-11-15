Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"

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Экс-директор "Барселоны": "В 2017 году клуб выбрал Дембеле вместо Мбаппе"

Экс-директор "Барселоны" Хавьер Бордас сообщил, что нападающий Килиан Мбаппе в 2017 году мог оказаться в каталонском клубе.

"Когда мы работали над трансфером Усмана Дембеле, агент Хосеп Мария Мингелла связался с нами и сообщил, что Мбаппе доступен для перехода. Я обсудил это с Бартомеу, и он сказал мне посмотреть на футболиста.

Я связался с отцом Мбаппе, и он меня заверил, что они не планируют уходить в "Реал", так как там были Криштиану, Бензема и Бэйл. Он отметил, что вместо этого Мбаппе может перебраться в "Барсу", потому что ушел Неймар.

Президент "Монако" хотел, чтобы Мбаппе перешел в "Барсу", чтобы не усиливать ПСЖ. Его можно было приобрести за 100 миллионов евро. Однако руководство клуба остановило выбор на Дембеле. Они объясняли это тем, что Мбаппе играет сам за себя, а Дембеле - на команду. А поскольку ушел Неймар, клуб захотел подписать вингера вместо форварда", - приводит слова Бордаса Mundo Deportivo.

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