Экс-директор "Дженоа" рассказал, что в 2010 году клуб едва не купил Левандовски
Бывший спортивный директор "Дженоа" Стефано Капоззука рассказал, что в 2010 году клуб был близок к приобретению форварда "Баварии" Роберта Левандовски, который на тот момент играл в "Лехе".
"В 2010 году мы были близки к приобретению Левандовски. Джан Пьеро Гасперини хорошо знал его. Ему оставалось лишь пройти медицинское обследование, однако президент передумал заключать сделку", - цитирует Капоззуки Radio Sportiva.
Напомним, в 2010 году Левандовски перешёл в дортмундскую "Боруссию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16