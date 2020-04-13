Экс-директор "Дженоа" рассказал, что в 2010 году клуб едва не купил Левандовски

Бывший спортивный директор "Дженоа" Стефано Капоззука рассказал, что в 2010 году клуб был близок к приобретению форварда "Баварии" Роберта Левандовски, который на тот момент играл в "Лехе".



"В 2010 году мы были близки к приобретению Левандовски. Джан Пьеро Гасперини хорошо знал его. Ему оставалось лишь пройти медицинское обследование, однако президент передумал заключать сделку", - цитирует Капоззуки Radio Sportiva.



Напомним, в 2010 году Левандовски перешёл в дортмундскую "Боруссию".

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