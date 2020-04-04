Экс-директор "Локомотива" сказал, что клуб недостаточно уважительно отнесся к Семину

Экс спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус сказал, что "железнодорожники" недостаточно уважительно отнесся к главному тренеру Юрию Семину.

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"На мой взгляд, Юрий Семин не заслужил к себе подобного отношения. Да, я смотрел матчи Лиги чемпионов, и считаю, что состав «Локомотива» способен выходить из группы. Но есть внутреннее первенство, где команда два года подряд выходила в главный еврокубковый турнир, а теперь идет на втором месте, дающем право прямой квалификации в Лигу чемпионов. Таких специалистов не так уж много на рынке, обычно они востребованы и не будут ждать у моря погоды", - сказал Штоффельсхаус.

"Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 балл.

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