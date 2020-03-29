Экс-доктор "Спартака" рассказал, какие могут последствия у спортсменов после излечения от коронавируса

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Экс-доктор "Спартака" рассказал, какие могут последствия у спортсменов после излечения от коронавируса

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков выразил сомнения в том, что спортсмены переболевшие тяжелой формой коронавируса смогут вернуться в профессиональный спорт.

"Полагаю, основная масса футболистов, которые легко перенесли это заболевание, сможет нормально тренироваться. Но сомневаюсь, что в спорт вернутся те, кто болел тяжело, кого доктора вытаскивали. Это мой прогноз. Они не смогут прежний объем нагрузок. А профессиональный спорт без них невозможен.

Этот вирус больше поражает легкие, а легочная система для спортсмена - святыня. В любом случае, эпидемия продолжает развиваться. Выводы можно будет делать через два-три месяца. Не раньше. Когда команды возобновят полноценные тренировки", - цитирует Васильнова "Советский спорт".

По последним данным, в мире заразились коронавирусом уже 666 тыс. человек, около 141 тыс. выздоровели. Скончались - более 30 тысяч человек.

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alena.abdrakhmanova

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