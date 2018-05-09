Экс-форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию

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Экс-форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию

"Галатасарай" и "Фенербахче" проявляют интерес к ивуарийскому нападающему "Хэбей Чайна Форчун" Жервиньо, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкие клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что его контракт с китайцами истекает в декабре 2018 года. 

30-летний Жервиньо выступает за "Хэбей Чайна Форчун" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 4 гола.

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