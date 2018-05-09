Экс-форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию
"Галатасарай" и "Фенербахче" проявляют интерес к ивуарийскому нападающему "Хэбей Чайна Форчун" Жервиньо, сообщает Fanatik.
По сведениям издания, турецкие клубы могут приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что его контракт с китайцами истекает в декабре 2018 года.
30-летний Жервиньо выступает за "Хэбей Чайна Форчун" с 2016 года, провел за клуб 22 матча и забил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|32
|69
|2
|Фенербахче
|32
|66
|3
|Истанбул ББ
|32
|66
|4
|Бешикташ
|32
|65
|5
|Трабзонспор
|32
|49
|6
|Гёзтепе АС Измир
|32
|48
|7
|Сивасспор
|32
|48
|8
|Кайсериспор
|32
|44
|9
|Касимпаса
|32
|43
|10
|Малатия Беледийеспор
|32
|40
|11
|Бурсаспор
|32
|39
|12
|Антальяспор
|32
|38
|13
|Аланьяспор
|32
|36
|14
|Акхисар Беледийе ГС
|32
|36
|15
|Коньяспор
|32
|35
|16
|Османлыспор
|32
|33
|17
|Генчлербирлиги
|32
|30
|18
|Карабюкспор
|32
|12