Экс-форвард "Арсенала" перешел в "Сток Сити"

"Сток Сити" объявил о переходе нападающего "Вулверхэмптона" Беника Афобе, сообщает официальный сайт клуба.

"Гончары" арендовали футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 13,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Вулверхэмптон" выкупил трансфер Афобе всего несколько дней назад у "Борнмута" за 11 миллионов.

Во второй половине минувшего сезона 25-летний Афобе выступал за "Вулверхэмптон" на правах аренды и забил 6 голов в 16 матчах.

Одним из предыдущих клубов Афобе был "Арсенал", в составе которого он числился с 2010 по 2015 годы.

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