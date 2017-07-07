Экс-форвард "Арсенала" Саного вернулся во Францию

Нападающий Яя Саного стал игроком "Тулузы", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался французскому клубу бесплатно. Форвард подписал с "Тулузой" контракт до лета 2020 года.

24-летний Саного выступал за "Арсенал" с 2013 года, провел за клуб 20 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Кристал Пэласу", "Аяксу" и "Чарльтону". Ранее играл за "Осер". Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Франции и забил 5 мячей. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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