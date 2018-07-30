Экс-форвард "Арсенала" выложил в сеть интимное фото

Известный датский нападающий Никлас Бендтнер отметился фотографией в голом виде.

Форвард выложил в своем Инстаграме фото с видом сзади и подписал ее: "Акмамен".

Aquaman Публикация от Nicklas Bendtner (@bendtner14) 29 Июл 2018 в 9:55 PDT

В данный момент 30-летний Бендтнер выступает за норвежский "Русенборг". В этом сезоне на его счету 9 голов в 28 матчах.

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