Экс-форвард "Арсенала" выложил в сеть интимное фото

Теги русенборгниклас бендтнер

Экс-форвард "Арсенала" выложил в сеть интимное фото

Известный датский нападающий Никлас Бендтнер отметился фотографией в голом виде.

Форвард выложил в своем Инстаграме фото с видом сзади и подписал ее: "Акмамен".

 

Aquaman

Публикация от Nicklas Bendtner (@bendtner14)

В данный момент 30-летний Бендтнер выступает за норвежский "Русенборг". В этом сезоне на его счету 9 голов в 28 матчах.

Не пропустите: Роналду прибыл на тренировочную базу "Ювентуса". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов