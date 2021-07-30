Экс-форвард "Барселоны" Макси Лопес завершил карьеру

Фото: инстаграм Макси Лопеса/Автор неизвестен

Известный аргентинский нападающий Макси Лопес объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет.

"Спасибо всем за то, что помогли осуществить мою мечту. Это было прекрасное путешествие", - написал Лопес в своем инстаграме

Лопес выступал за "Ривер Плейт", "Барселону", "Мальорку", "Москву", "Гремио", "Катанию", "Милан", "Сампдорию", "Кьево", "Торино", "Удинезе", "Васко да Гаму", "Кротоне" и "Самбенедеттезе". 3-кратный чемпион Аргентины, 2-кратный чемпион Испании, победитель Лиги Чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании.

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