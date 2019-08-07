Экс-форвард "Барселоны" перешел в клуб МЛС

Канадский "Монреаль Импакт" объявил о переходе испанского нападающего Бояна Кркича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу МЛС бесплатно. Форвард подписал с канадцами контракт до 31 декабря 2020 года.

28-летний Кркич является воспитанником "Барселоны". В своей карьере он также выступал за "Рому", "Милан", "Аякс", "Сток Сити", "Майнц" и "Алавес". За сборную Испании сыграл 1 матч. 3-кратный чемпион Испании, чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании, обладатель Суперкубка Нидерландов, двукратный победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро.

Не пропустите: Дуарте стал игроком "Милана". | http://soccernews.ru