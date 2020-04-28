Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О ярко высказался о Месси
Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О вспомнил начинания капитана каталонцев Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.
"Сначала он был и в молодежной команде и первой, и он был хорош. Тогда мы уже понимали, что однажды он станет тем, кем является сейчас. Он достиг этого благодаря тяжелой работе. Он совсем не изменился. Он такой же хороший человек, которого я знал.
Недавно он сказал: "Спасибо Самюэлю". Благодаря моему совету, который я не буду раскрывать, изменилась его карьера.Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие", - сказал Это’О.
Это’О в составе "Барселоны" выступал с 2004 по 2009 год. Месси выступает в клубе с 2003 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14