Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О ярко высказался о Месси

Экс-форвард "Барселоны" Самюэль Это’О вспомнил начинания капитана каталонцев Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.

"Сначала он был и в молодежной команде и первой, и он был хорош. Тогда мы уже понимали, что однажды он станет тем, кем является сейчас. Он достиг этого благодаря тяжелой работе. Он совсем не изменился. Он такой же хороший человек, которого я знал.

Недавно он сказал: "Спасибо Самюэлю". Благодаря моему совету, который я не буду раскрывать, изменилась его карьера.Будет очень трудно, даже невозможно превзойти его наследие", - сказал Это’О.

Это’О в составе "Барселоны" выступал с 2004 по 2009 год. Месси выступает в клубе с 2003 года.

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