Экс-форвард "Боруссии" перешел в немецкий клуб

Теги аугсбургюлиан шибер

Экс-форвард "Боруссии" перешел в немецкий клуб

"Аугсбург" объявил о переходе нападающего Юлиана Шибера, сообщил официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и подписал с новым клубом контракт до лета 2021 года.

Стоит отметить, что почти весь прошлый сезон форвард пропустил из-за травмы.

29-летний Шибер ранее выступал за "Штутгарт", "Нюрнберг", дортмундскую "Боруссию" и "Герту". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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