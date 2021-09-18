Экс-форвард "Челси" может стать спортивным директором "Локомотива"

Фото инстаграм Демба Ба

Известный в прошлом сенегальский футболист Демба Ба может получить должность в московском "Локомотиве".

По информации PariFoot au Senegal, в российском клубе рассматривается вариант с назначением 36-летнего экс-форварда "Челси" на пост спортивного директора.

Кандидатуру Ба лоббирует Ральф Рангник, являющийся руководителем отдела спорта и развития "железнодорожников".

Сейчас бывший нападающий находится в Москве. Он приехал, чтобы учиться у немца менеджерской работе.

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