Экс-форвард "Челси" перешел в клуб Чемпионшипа

Теги лидс юнайтедмидлсбропатрик бэмфорд

Экс-форвард "Челси" перешел в клуб Чемпионшипа

"Лидс" объявил о переходе нападающего "Мидлсбро" Патрика Бэмфорда, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро и она может вырасти еще на 3 миллиона за счет бонусов. Форвард подписал с клубом из Чемпионшипа контракт до лета 2022 года.

24-летний Бэмфорд выступал за "Мидлсбро" с 2017 года, провел за клуб 47 матчей и забил 12 голов. Ранее играл за "Ноттингем Форест", "Челси", "Милтон Кейнес Донс", "Дерби Каунти", "Кристал Пэлас", "Норвич" и "Бернли". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Суонси" объявил о переходе игрока "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов