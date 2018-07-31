Экс-форвард "Челси" перешел в клуб Чемпионшипа

"Лидс" объявил о переходе нападающего "Мидлсбро" Патрика Бэмфорда, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 8 миллионов евро и она может вырасти еще на 3 миллиона за счет бонусов. Форвард подписал с клубом из Чемпионшипа контракт до лета 2022 года.

24-летний Бэмфорд выступал за "Мидлсбро" с 2017 года, провел за клуб 47 матчей и забил 12 голов. Ранее играл за "Ноттингем Форест", "Челси", "Милтон Кейнес Донс", "Дерби Каунти", "Кристал Пэлас", "Норвич" и "Бернли". Сыграл 2 матча за молодежную сборную Англии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Суонси" объявил о переходе игрока "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru