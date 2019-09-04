Экс-форвард "Челси" призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии



Бывший нападающий "Челси" Демба Ба заявил, что темнокожим футболистам нужно уехать из чемпионата Италии. Поводом для заявления Ба стал расистский скандал, который разразился вокруг нападающего "Интера" Ромелу Лукаку.

В матче 2-го тура Серии А "Кальяри" - "Интер" (1:2), фанаты хозяев оскорбили форварда по расовому признаку. После этого болельщики миланского клуба опубликовали заявление, что не осуждают фанатов "Кальяри".

"Именно по этой причине я отказался играть в Италии, хотя у меня была такая возможность. Всем темнокожим футболистам нужно покинуть Серию А. Безусловно, это не остановит проявления ненависти, но так хотя бы никто не пострадает", - написал Ба в своем Twitter.

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