Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги
Бывший форвард "Челси" Крис Саттон резко раскритиковал вратаря "синих" Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца, но тот отказался покидать поле.
"Кепа не должен больше никогда играть за "Челси". Этот поединок должен стать для него последним в синей футболке. Он просто опозорился. Я никогда не видел ничего подобного. "Челси" должен избавиться от Кепы, а не от Сарри", - приводит слова Саттона BBC.
Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|27
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11