Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги

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Экс-форвард "Челси" резко раскритиковал Кепу за поведение в финале Кубка Лиги

Бывший форвард "Челси" Крис Саттон резко раскритиковал вратаря "синих" Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Напомним, что главный тренер лондонской команды Маурицио Сарри хотел заменить испанца, но тот отказался покидать поле.

"Кепа не должен больше никогда играть за "Челси". Этот поединок должен стать для него последним в синей футболке. Он просто опозорился. Я никогда не видел ничего подобного. "Челси" должен избавиться от Кепы, а не от Сарри", - приводит слова Саттона BBC.

Напомним, что прошлым летом "Челси" купил 24-летнего голкипера за 80 миллионов евро.

Не пропустите: Кепа прокомментировал своё вызывающее поведение в финале Кубка Лиги. | http://soccernews.ru

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