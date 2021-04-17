Экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес сменил клуб

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Экс-форвард ЦСКА Абель Эрнандес сменил клуб

Фото сайт "Флуминенсе"

"Флуминенсе" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса.

30-летний футболист заключил с новым клубом контракт до конца календарного года.

Уругвайский форвард перешёл в "Флуминенсе" из "Интернасьонала" на правах свободного агента. Его рыночная стоимость - 2,4 миллиона евро.

Эрнандес известен по выступлениям за московский ЦСКА в сезоне 2018/19, он провёл 15 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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