Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в "Интере"
Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в приобретении экс-игрока ЦСКА Сейду Думбия.
Последним клубом, в котором играл футболист, была "Жирона", которую он покинул этим летом.
За ЦСКА нападающий выступал на протяжении 6 лет. В стане "армейцев" он провёл около 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.
Также Конте интересуется экс-форвардом "Суонси" Вильфрид Бони.
Напомним, вчера, 26 августа "Интер" в первом матче сезона разгромил "Лечче" (4:0).
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