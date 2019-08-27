Экс-форвард ЦСКА Думбия может продолжить карьеру в "Интере"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте заинтересован в приобретении экс-игрока ЦСКА Сейду Думбия.



Последним клубом, в котором играл футболист, была "Жирона", которую он покинул этим летом.



За ЦСКА нападающий выступал на протяжении 6 лет. В стане "армейцев" он провёл около 150 матчей, в которых забил 95 голов и отдал 36 результативных передач.



Также Конте интересуется экс-форвардом "Суонси" Вильфрид Бони.

Напомним, вчера, 26 августа "Интер" в первом матче сезона разгромил "Лечче" (4:0).

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