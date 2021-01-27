Экс-форвард ЦСКА Думбия продолжит карьеру на Мальте

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия перешел в мальтийский клуб "Хамрун Спартанс". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Очень рад присоединиться к "Хамрун Спартанс" в новом блестящем приключении. Поехали", - написал Думбия.

Думбия являлся свободным агентом, поэтому достался мальтийцам бесплатно. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.

33-летний Думбия за свою карьеру выступал за "Атлетик д'Аджаме", "АСЕК Мимозас", "Денгеле", "Касиву Рейсол", "Токусиму Вортис", "Янг Бойз", ЦСКА, "Рому", вновь ЦСКА, "Ньюкасл", "Базель", "Спортинг", "Жирону" и "Сьон". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 38 матчей и забил 9 голов. Трехкратный чемпион России, чемпион Швейцарии, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион Кубка африканских наций.

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