Экс-форвард ЦСКА Думбия продолжит карьеру на Мальте
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия перешел в мальтийский клуб "Хамрун Спартанс". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
"Очень рад присоединиться к "Хамрун Спартанс" в новом блестящем приключении. Поехали", - написал Думбия.
Думбия являлся свободным агентом, поэтому достался мальтийцам бесплатно. Форвард подписал с клубом контракт до лета 2021 года.
33-летний Думбия за свою карьеру выступал за "Атлетик д'Аджаме", "АСЕК Мимозас", "Денгеле", "Касиву Рейсол", "Токусиму Вортис", "Янг Бойз", ЦСКА, "Рому", вновь ЦСКА, "Ньюкасл", "Базель", "Спортинг", "Жирону" и "Сьон". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 38 матчей и забил 9 голов. Трехкратный чемпион России, чемпион Швейцарии, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион Кубка африканских наций.
Не пропустите: ЦСКА сделал предложение по трансферу форварда сборной Турции. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гендиректор "Локомотива" рассказал о трансферных планах клуба
-
"Локомотив" обыграл шведский клуб в товарищеском матче
-
"Динамо" получит долю от трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
Назначение сына Газзаева в итальянский клуб не состоялось: названа причина
-
Черчесов перечислил свои достижения за карьеру
-
Буффон может установить рекорд Серии А
-
"Краснодар" разгромил белорусский "Шахтер"
-
Ибрагимович высказался о стычке с Лукаку в матче Кубка Италии
-
Молодого российского футболиста зарезали в Омске
-
Брат Кокорина прокомментировал критику в адрес Александра
-
Клопп прокомментировал увольнение Лэмпарда из "Челси"
-
1
Эрик Гарсия готов играть за "Барселону" бесплатно
-
В окружении Месси прокомментировали слухи, что футболист учит французский язык
-
"Фиорентина" ярким видеороликом презентовала Кокорина
-
Вячеслав Малафеев рассказал о своем состоянии после перенесенного коронавируса
-
Уткин высказался об уходе Жалолиддинова из "Локомотива"
-
"Краснодар" обыграл бывший клуб Кононова в товарищеском матче
-
Кафельников прокомментировал переход Кокорина в "Фиорентину", использовав фразу Романцева
-
Оскар намерен вернуться в "Челси"
-
Семак рассказал о состоянии травмированного Азмуна