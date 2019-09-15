Экс-форвард ЦСКА Думбия вывел "Сьон" в 1/8 Кубка Швейцарии

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Экс-форвард ЦСКА Думбия вывел "Сьон" в 1/8 Кубка Швейцарии

В матче 1/16 финала Кубка Швейцарии "Сьон" добился победы над "Арау" со счетом 2:1. Команды обменялись голами в первом тайме, отличились Бастьен Тома и Маркус Ноймайр. Победу "Сьону" принес гол в компенсированное время Сейду Думбия, который ранее на протяжении многих лет выступал за московский ЦСКА.

"Арау" - "Сьон" - 1:2 (0:1)
Голы: Ноймайр (33) - Тома (22), Думбия (90+3)

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