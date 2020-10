Экс-форвард ЦСКА Муса стал свободным агентом

Нигерийский нападающий Ахмед Муса официально ушёл из "Аль-Насра".

Саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним футболистом, который ранее играл за московский ЦСКА.

"Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем", - говорится в публикации команды из Эр-Рияда в твиттере.

Thank you Nigerian falcon,

wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx