Экс-форвард ЦСКА Муса стал свободным агентом

Нигерийский нападающий Ахмед Муса официально ушёл из "Аль-Насра".

Саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним футболистом, который ранее играл за московский ЦСКА.

"Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем", - говорится в публикации команды из Эр-Рияда в твиттере.

Thank you Nigerian falcon,

wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 25, 2020

Муса выступал за "Аль-Наср" с августа 2018 года, сыграл 57 матчей, 11 голов и сделал 14 ассистов.

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