Экс-форвард ЦСКА Муса стал свободным агентом

Теги аль-насрахмед муса

Экс-форвард ЦСКА Муса стал свободным агентом

Нигерийский нападающий Ахмед Муса официально ушёл из "Аль-Насра".

Саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним футболистом, который ранее играл за московский ЦСКА.

"Спасибо, нигерийский сокол. Желаем всего наилучшего в будущем", - говорится в публикации команды из Эр-Рияда в твиттере.

Муса выступал за "Аль-Наср" с августа 2018 года, сыграл 57 матчей, 11 голов и сделал 14 ассистов.

Не пропустите: Роналдиньо сообщил, что заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле

"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов