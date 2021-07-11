Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешел в турецкий клуб

Фото: твиттер "Эрзурумспора"/Автор неизвестен

Турецкий "Эрзурумспор" на официальном сайте объявил о переходе нигерийского нападающего Аарона Оланаре.

Оланаре с января 2021 года являлся свободным агентом после ухода из китайского "Чанчунь Ятай", поэтому достался туркам бесплатно.

27-летний Оланаре ранее играл за "Шутинг Старз", "Долфинс", "Волеренгу", "Сарпсборг", "Гуанчжоу Фули", ЦСКА, "Амкар", "Бейтар" и "Сычуань Лонгфор". За сборную Нигерии сыграл семь матчей и забил два мяча.

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