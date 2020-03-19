Экс-форвард ЦСКА отказался пойти на снижение зарплаты и покинул "Сьон"

Теги сейду думбияцска москвафк сьонкоронавирус

Экс-форвард ЦСКА отказался пойти на снижение зарплаты и покинул "Сьон"

Ивуарийский нападающий швейцарского "Сьона" Сейду Думбия отказался пойти на снижение зарплаты из-за пандемии китайского коронавируса в Европы и покинул клуб, сообщает Blick.

По сведениям издания, руководство швейцарского клуба приняло решение уменьшить зарплаты футболистов до 11 700 евро в месяц, так как из-за приостановки национального первенства "Сьон" оказался без источника дохода.

Кроме Думбия, клуб также покинули Йохан Джуру, Алекс Сонг, Эрмир Леняни, Пайтим Касами, Хавьер Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе.

Напомним, что Думбия известен российским болельщикам своими выступлениями за ЦСКА.

Не пропустите: Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов