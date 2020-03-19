Экс-форвард ЦСКА отказался пойти на снижение зарплаты и покинул "Сьон"

Ивуарийский нападающий швейцарского "Сьона" Сейду Думбия отказался пойти на снижение зарплаты из-за пандемии китайского коронавируса в Европы и покинул клуб, сообщает Blick.

По сведениям издания, руководство швейцарского клуба приняло решение уменьшить зарплаты футболистов до 11 700 евро в месяц, так как из-за приостановки национального первенства "Сьон" оказался без источника дохода.

Кроме Думбия, клуб также покинули Йохан Джуру, Алекс Сонг, Эрмир Леняни, Пайтим Касами, Хавьер Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе.

Напомним, что Думбия известен российским болельщикам своими выступлениями за ЦСКА.

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