Экс-форвард ЦСКА отказался пойти на снижение зарплаты и покинул "Сьон"
Ивуарийский нападающий швейцарского "Сьона" Сейду Думбия отказался пойти на снижение зарплаты из-за пандемии китайского коронавируса в Европы и покинул клуб, сообщает Blick.
По сведениям издания, руководство швейцарского клуба приняло решение уменьшить зарплаты футболистов до 11 700 евро в месяц, так как из-за приостановки национального первенства "Сьон" оказался без источника дохода.
Кроме Думбия, клуб также покинули Йохан Джуру, Алекс Сонг, Эрмир Леняни, Пайтим Касами, Хавьер Куасси, Микаэль Факкинетти, Кристиан Зок и Бирама Ндойе.
Напомним, что Думбия известен российским болельщикам своими выступлениями за ЦСКА.
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