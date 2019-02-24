Экс-форвард ЦСКА перебрался в клуб из Европы
Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в венгерский "Уйпешт", сообщает официальный твиттер клуба.
Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался венграм бесплатно. Условия контракта не разглашаются.
28-летний Траоре ранее выступал за "Стад д'Абиджан", ЧФР, "Кубань", "Анжи", "Монако", "Эвертон", ЦСКА, "Спортинг" и "Амьен". Провел 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и забил четыре гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|17
|34
|2
|Краснодар
|17
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|ЦСКА Москва
|17
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|4
|Спартак Москва
|17
|28
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|6
|Рубин
|17
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|Ростов
|17
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|Ахмат
|17
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|17
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|Динамо Москва
|17
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