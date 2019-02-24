Экс-форвард ЦСКА перебрался в клуб из Европы

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Экс-форвард ЦСКА перебрался в клуб из Европы
Бывший форвард ЦСКА Ласина Траоре перешел в венгерский "Уйпешт", сообщает официальный твиттер клуба.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался венграм бесплатно. Условия контракта не разглашаются.

28-летний Траоре ранее выступал за "Стад д'Абиджан", ЧФР, "Кубань", "Анжи", "Монако", "Эвертон", ЦСКА, "Спортинг" и "Амьен". Провел 13 матчей за сборную Кот-д'Ивуара и забил четыре гола. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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