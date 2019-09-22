Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился голом в чемпионате Бразилии

Нападающий "Коринтианса" Вагнер Лав забил гол в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против "Байи" (2:1).

Форвард отличился с 11-метрового, забив свой пятый гол в 16 поединках бразильского чемпионата. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

35-летний Вагнер известен российским болельщикам благодаря своим выступлениям за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. Всего за московский клуб он провел 244 матча во всех турнирах, забил 120 мячей и отдал 53 результативные передачи.

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