Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился голом в чемпионате Бразилии
Нападающий "Коринтианса" Вагнер Лав забил гол в матче 20-го тура чемпионата Бразилии против "Байи" (2:1).
Форвард отличился с 11-метрового, забив свой пятый гол в 16 поединках бразильского чемпионата. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.
35-летний Вагнер известен российским болельщикам благодаря своим выступлениям за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами. Всего за московский клуб он провел 244 матча во всех турнирах, забил 120 мячей и отдал 53 результативные передачи.
Gol do Vagner Love— Esporte News (@EsporteNews12) September 21, 2019
Gol do Corinthians#Corinthians #CORxBAH pic.twitter.com/AVqo6auPZS
Не пропустите: Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (видеообзор матча)
-
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
"Гранада" - "Барселона": видеотрансляция матча 5-го тура Примеры
Лента новостей
-
Слуцкий загипнотизировал Березуцких особой собакой
-
"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
-
"Витесс" подпишет со Слуцким новый долгосрочный контракт
-
Трансфер Манджукича в катарский клуб может сорваться
-
Форвард из Сьерра-Леоне забил супергол в МЛС
-
Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав отметился голом в чемпионате Бразилии
-
Сульшер высказался о возможном переходе Погба в "Реал"
-
Талант "Барселоны" может отказаться от выступления за сборную Испании
-
Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче МЛС
-
"Барселона" установила антирекорд клуба за последние 25 лет
-
Вальверде сделал заявление о поражении "Барселоны" от "Гранады"
-
Главные новости дня: 21 сентября
-
"Гранада" - "Барселона" - 2:0 (видеообзор матча)
-
1
"Витесс" Слуцкого обыграл "Фортуну" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Голландии
-
В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
-
"Милан" - "Интер" - 0:2 (видеообзор миланского дерби)
-
6
"Барселона" проиграла "Гранаде" в гостевом матче Примеры (видео голов)
-
"Ницца" обыграла "Дижон", "Ним" переиграл "Тулузу" и другие итоги матчей 6-го тура Лиги 1
-
"Интер" обыграл "Милан" и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео голов)
-
Дзюба пошутил над эпизодом в матче "Зенит" - "Рубин"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Сейландия
|10
|26
|2
|Параноа ЕК
|10
|19
|3
|КФС Бразилиа
|10
|19
|4
|Дом Педро
|10
|14
|5
|Собрадиньо ЕК
|10
|5
|6
|КА Бандеиранте
|10
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Бразильенсе
|10
|24
|2
|Гама
|10
|21
|3
|Лусиания
|10
|15
|4
|Унаи Итапуа
|10
|10
|5
|КдР Гуара
|10
|6
|6
|СЕ Санта Мария
|10
|4