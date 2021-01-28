Экс-форвард ЦСКА Витиньо может перейти в украинский клуб

"Днепр-1" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Витиньо, сообщает журналист Густаво Энрике Чоке в своем Twitter.

По данным источника, украинский клуб готов заплатить за футболиста пять миллионов евро. Форвард известен своими выступлениями за московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне 27-летний Витиньо провел за "Фламенго" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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