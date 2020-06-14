Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter

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Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter

Экс-игрок ЦСКА Сейду Думбия в инстаграме опубликовал пост в поддержку движения Black Lives Matter.

"Давайте вместе выступим за искоренение расовых предрассудков, где бы они ни были. Все мы имеем право на одинаковую жизнь", - написал футболист.

Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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