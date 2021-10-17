Экс-форвард "Фиорентины" Ригони назвал причину неудач Кокорина в Италии

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Экс-форвард "Фиорентины" Ригони назвал причину неудач Кокорина в Италии

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Бывший футболист "Фиорентины" Кристиан Ригано поделился мнением о причине неудач российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина

"Я не знаю Кокорина лично, но слышал о нем хорошие отзывы. Ему сложно проявить себя за 10 минут. В прошлом сезоне он был травмирован, а сейчас у него мало игровой практики", - приводит слова Ригано Viola News.

В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах, провел в общей сложности на поле 27 минут и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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