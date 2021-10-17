Экс-форвард "Фиорентины" Ригони назвал причину неудач Кокорина в Италии
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Бывший футболист "Фиорентины" Кристиан Ригано поделился мнением о причине неудач российского нападающего флорентийского клуба Александра Кокорина.
"Я не знаю Кокорина лично, но слышал о нем хорошие отзывы. Ему сложно проявить себя за 10 минут. В прошлом сезоне он был травмирован, а сейчас у него мало игровой практики", - приводит слова Ригано Viola News.
В нынешнем сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" три матча во всех турнирах, провел в общей сложности на поле 27 минут и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Кокорин похвастался, что сбросил лишний вес. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Севилья" обыграла "Сельту" и догнала "Реал"
-
"Хоккейная" победа "Торпедо", потери "Оренбурга" и "Спартака-2": все результаты 18-го тура ФНЛ
-
Как выглядит новая девушка Икарди (фото)
-
"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" в РПЛ
-
"Химки" уверенно победили "Ахмат"
-
"Бавария" уничтожила "Байер" в матче Бундеслиги
-
Экс-форвард "Фиорентины" Ригони назвал причину неудач Кокорина в Италии
-
"Эвертон" проиграл "Вест Хэму" и выпал из лидирующей группы
-
"Аталанта" разгромила "Эмполи" и ворвалась в зону еврокубков
-
Икарди неожиданно отреагировал на разрыв с Вандой
-
В "Спартаке" рассказали, как идут переговоры с Бакаевым о новом контракте
-
Президент "Урала" назвал беспределом судейство в матче с ЦСКА
-
"Барселона" планирует продлить контракт с Фати до "Эль Класико"
-
"Кальяри" обыграл "Сампдорию" в матче Серии А
-
Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч"
-
"Торпедо" с хоккейным счетом обыграло "Велес" в матче ФНЛ
-
ЦСКА обыграл "Урал" в РПЛ
-
Клаудиньо не сможет сыграть за сборную России
-
Дибала рискует пропустить матч с "Зенитом"
-
Нури Шахин завершил карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17