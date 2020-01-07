Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю

1 Теги рубинкраснодариван игнатьев

Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю
Журналист Максим Алланазаров рассказал, почему "Краснодар" принял решение о продаже нападающего Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".

"Именно из-за проблем с дисциплиной "Краснодар" решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу. Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским", – написал Алланазаров в своем Telegram-канале.

Напомним, что 21-летний Игнатьев перешел в "Рубин" за семь миллионов евро. Футболист подписал с казанским клубом контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Стала известна сумма трансфера Скопинцева из "Краснодара" в "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Фэйкомет максимка!ыыыыы

Ответить

главное

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

СМИ узнали зарплату Солтмурада Бакаева в "Рубине"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов