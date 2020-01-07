Экс-форвард "Краснодара", возможно, попал в криминальную историю



Журналист Максим Алланазаров рассказал, почему "Краснодар" принял решение о продаже нападающего Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".

"Именно из-за проблем с дисциплиной "Краснодар" решил расстаться с Игнатьевым. Говорят, что последняя выходка была сравнима с тем, что натворили Кокорин и Мамаев, но парню повезло, что клуб смог среагировать и история не утекла в прессу. Если Игнатьев не возьмется за ум в самое ближайшее время, то рискует стать вторым Милевским", – написал Алланазаров в своем Telegram-канале.

Напомним, что 21-летний Игнатьев перешел в "Рубин" за семь миллионов евро. Футболист подписал с казанским клубом контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне форвард провел за "Краснодар" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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