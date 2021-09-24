Экс-форвард "Локомотива" Эдер перешёл в саудовский клуб

Фото твиттер "Аль-Раеда"

Бывший нападающий московского "Локомотива" Эдер Маседу продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

"Аль-Раед" объявил о заключении контракта с 33-летним футболистом до июня 2022 года.

Португальский форвард являлся свободным агентом, поэтому достался новому клубу бесплатно.

За "Локомотив" Эдер выступал с 2017 года, сыграл 119 матчей, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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