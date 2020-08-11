Экс-форвард "Локомотива" Фарфан получил предложения из США и Бразилии

Стало известно, какие варианты продолжения карьеры есть у бывшего нападающего московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

По информации AmericaTV, борьбу за перуанского ветерана ведут "Нью-Йорк Сити", "Интер Майами" и "Интернасьонал".

Напомним, что 35-летний футболист является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

Фарфан выступал за "Локомотив" с января 2017 года, сыграл 69 матчей, забил 25 голов, сделал 12 ассистов и выиграл 4 трофея.

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