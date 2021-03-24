Экс-форвард "Локомотива" Фарфан вернулся в родной клуб

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Экс-форвард "Локомотива" Фарфан вернулся в родной клуб

Фото: инстаграм "Альянсы Лимы"/Автор неизвестен

Нападающий Джефферсон Фарфан перешел в "Альянсу Лиму", сообщает пресс-служба перуанского клуба.

Футболист подписал с клубом контракт до конца 2022 года. Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

36-летний Фарфан является воспитанником "Альянсы Лимы". Он выступал за клуб с 2001 по 2004 годы. Также играл за ПСВ, "Шальке", "Аль-Джазиру" и "Локомотив". За сборную Перу сыграл 95 матчей и забил 27 голов.

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