Экс-форвард "Локомотива" Фарфан забил гол в первом же матче после возвращения в Перу (видео)

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Экс-форвард "Локомотива" Фарфан забил гол в первом же матче после возвращения в Перу (видео)

Фото: инстаграм Джефферсона Фарфана/Автор неизвестен

Нападающий "Альянсы Лима" Джефферсон Фарфан забил гол в первом же матче после возвращения в клуе.

Форвард отличился в матче 2-го тура чемпионата Перу с "Депортиво Мунисипаль". Фарфан переправил мяч в ворота ударом головой и его гол стал единственным в матче.

36-летний Фарфан перешел в "Альянсу Лиму" в марте 2021 года на правах свободного агента. До этого он на протяжении четырех лет выступал московский "Локомотив", который покинул по истечении контракта.

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