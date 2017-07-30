Экс-форвард "Локомотива" и "Ростова" Каньенда завершил карьеру

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Экс-форвард "Локомотива" и "Ростова" Каньенда завершил карьеру

Нападающий "Полокване Сити" Исо Каньенда объявил о завершении карьеры, сообщает Kick Off.

34-летний малавиец известен по выступлениям за российские клубы. В период с 2003 по 2011 год он защищал цвета "Ростова", "Локомотива", "КАМАЗа", "Ротора" и брянского "Динамо".

За сборную Малави Каньенда выступал с 2000 по 2015 год, сыграл 60 матчей и забил 19 голов.

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