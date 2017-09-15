Экс-форвард "Локомотива" Кайседо завершил карьеру в сборной Эквадора



Нападающий "Лацио" Фелипе Кайседо объявил о своем уходе из сборной Эквадора.

"Я объявляю о завершении карьеры в сборной. Благодарю всех тех людей, кто верил в меня", - написал Кайседо в своем твиттере.

29-летний Кайседо выступал за сборную Эквадора с 2005 года, провел за нее 68 матчей и забил 22 гола.

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