Экс-форвард "Локомотива" Кайседо завершил карьеру в сборной Эквадора

Теги лациоэквадорфелипе кайседо

Экс-форвард "Локомотива" Кайседо завершил карьеру в сборной Эквадора
Нападающий "Лацио" Фелипе Кайседо объявил о своем уходе из сборной Эквадора. 

"Я объявляю о завершении карьеры в сборной. Благодарю всех тех людей, кто верил в меня", - написал Кайседо в своем твиттере.

29-летний Кайседо выступал за сборную Эквадора с 2005 года, провел за нее 68 матчей и забил 22 гола.

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