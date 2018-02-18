Экс-форвард "Локомотива" может перейти в "Факел"
Пресс-аташе "Факела" Сергей Постников заявил, что клуб может подписать нападающего Игоря Лебеденко.
"Контракт с Лебеденко еще не подписан. Вероятность перехода этого игрока существует, у "Факела" есть заинтересованность в футболисте. Переговоры с ним находятся в стадии рассмотрения условий контракта", - приводят слова Постникова российские СМИ.
Напомним, что форвард известен своими выступлениями за "Локомотив" и "Ахмат".
Последним клубом 34-летнего Лебеденко был московский "Арарат", за который он провел 17 матчей и забил 5 голов.
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|Команда
|М
|О
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|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12