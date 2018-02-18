Экс-форвард "Локомотива" может перейти в "Факел"

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Экс-форвард "Локомотива" может перейти в "Факел"

Пресс-аташе "Факела" Сергей Постников заявил, что клуб может подписать нападающего Игоря Лебеденко

"Контракт с Лебеденко еще не подписан. Вероятность перехода этого игрока существует, у "Факела" есть заинтересованность в футболисте. Переговоры с ним находятся в стадии рассмотрения условий контракта", - приводят слова Постникова российские СМИ.

Напомним, что форвард известен своими выступлениями за "Локомотив" и "Ахмат".

Последним клубом 34-летнего Лебеденко был московский "Арарат", за который он провел 17 матчей и забил 5 голов.

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